Edirne'deki Arşimet Tribünlü Hidroelektrik Santrali Yeniden Projelendirildi

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Edirne'de kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen Meriç Nehri'nde Arşimet tribünlü hidroelektrik santrali, meydana gelen aksaklığın ardından yeniden projelendirilerek güçlendirildi.

Santralin yapımına 2021 yılında başlanmıştı. Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi hedeflenen santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak (lastik baraj) konulmuştu.

Geçen yıl temmuz ayı ortalarında testleri yapılan santral ünitesindeki savaklar şişirilerek 4 metre boyunda su tutulmuştu. Ancak meydana gelen hasar nedeniyle kısa süre gerçekleşen elektrik üretimi durdurulmuştu.

-Yeniden projelendirildi

Ağustos ayında göreve başlayan Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla hasar sonrası santral yeniden projelendirildi.

DSİ, Trakya Üniversitesi, İl Özel İdaresi ve müşavirlik firmalarından oluşan mühendislik ve teknik ekip kuruldu.

Ekibin projeyi revize etmesi sonrası çalışma başlatıldı.

Çalışmalar yaklaşık 1 yıl sürdü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından su tutulma testlerine başlandı.

Bayramdan sonra santralde enerji üretim testleri yapılacak.

Hem enerji üretimi hem de görsellik açısından nehirden en iyi şekilde faydalanılacak proje sonrası nehirde su tutulmasıyla oluşan görüntü için " Balkanlar'ın boğazı" tanımlaması" yapılamaya başlandı.