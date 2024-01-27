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Edirne'deki Kurum Müdürleri, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Edirne'deki Kurum Müdürleri, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Edirne'de bulunan kurum müdürleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, 5 farklı kategoride yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve tercihlerini belirledi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de oylamaya katılarak seçimlerini yaptı.

Edirne\'deki Kurum Müdürleri, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı
27.01.2024 - 12:37,
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Edirne'de kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Bayazıt, " Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafını oyladı.

"Çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğraflarını tercih eden Bayazıt, "Spor" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" fotoğrafını seçti.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Tülek

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de oylamaya katıldı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz" fotoğrafını tercih eden Tülek, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'ın "Haykırış" fotoğrafını oyladı.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "İki gözüm", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğraflarını oylayan Tülek, "Spor" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA
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