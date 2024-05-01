Edirne'deki Mezit Bey Hamamı'nda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'deki Mezit Bey Hamamı'nda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne\'deki Mezit Bey Hamamı\'nda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de Osmanlı mirası Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları, Selimiye Meydanı Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında devam ediyor. Edirne Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yürütülen restorasyonun bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Mezit Bey Hamamı, II. Murat tarafından 15. yüzyılda inşa edilen ve Edirne'nin tarihi dokusunu yansıtan önemli bir yapıdır. Hamam, ziyaretçilere Osmanlı dönemi hamam mimarisini deneyimleme fırsatı sunmaktadır.

01.05.2024 11:31
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Edirne'de Osmanlı mirası Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Selimiye Meydanı Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamındaki çalışmalar kubbede sürüyor.

Edirne Valiliği İl Özel İdaresince yürütülen restorasyonun bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Hamam restorasyonu, Havlucular Hanı restorasyonuyla eş zamanlı yürütülüyor.

Mezit Bey Hamamı hakkında

Selimiye Camisi'nin batısında ve Eski Cami'nin doğusunda yer alan Mezit Bey Hamamı 15. yüzyılda II. Murat'ın kente kazandırdığı eserlerden.

Edirne hamamlarına kıyasla daha sade bir yapıya sahip Mezitbey Hamamı'nın dikdörtgen plana sahip soyunma odası ahşap tavanlı.

Hamamın soğukluk kısmı, iki yandan yükselen tonozlar üzerine oturan kubbe ile kapalı.

Ortada, büyük ve pandantifli (bir kubbenin kare planlı yapının üzerine oturmasını sağlayan bir mimari geçiş elemanı) bir kubbenin örttüğü sıcaklık bulunan hamam iki yandan eyvanlarla genişletilmiş.

Edirne'nin tarihi dokusunu yansıtan önemli yapılarından biri olan hamam, ziyaretçilerine Osmanlı dönemi hamam mimarisini deneyimleme fırsatı sunuyor.

Kaynak: AA

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