Edirne'deki tarihi Merkez Asker Hastanesi duvarı ve leylek yuvası koruma altına alındı - Son Dakika
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Edirne'deki tarihi Merkez Asker Hastanesi duvarı ve leylek yuvası koruma altına alındı

Edirne\'deki tarihi Merkez Asker Hastanesi duvarı ve leylek yuvası koruma altına alındı

Edirne'de bulunan tarihi Merkez Asker Hastanesi'nin yıkılma tehlikesi yaşayan duvarı, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından koruma altına alındı. 11 metre yüksekliğindeki duvar, 58 ton çelik malzeme kullanılarak güçlendirildi. Çalışmalar yapılırken duvardaki leylek yuvası da korundu ve leyleklere uygun bir giriş açık bırakıldı. Baharla birlikte leyleklerin misafirlerini ağırlayacağı duvar, Osmanlı dönemine ait bir yapı olan Merkez Asker Hastanesi'nin tek kalan kalıntısıdır.

22.02.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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Edirne'de, yıkılma tehlikesi yaşayan tarihi Merkez Asker Hastanesi duvarı üzerindeki leylek yuvasıyla beraber koruma altına alındı.

Osmanlı'dan miras kalan ve bugüne bir tek duvarı ulaşan Merkez Askeri Hastanenin korunması için Milli Saraylar Başkanlığınca çalışma başlatıldı.

Edirne Sarayı'nın sınırları içerisindeki hastane alanından bugüne ulaşan 11 metre yüksekliğinde duvar kalıntısı, yıkılma tehlikesine karşı 58 ton çelik malzeme kullanılarak koruma altına alındı.Çalışmalar yapılırken duvardaki leylek yuvasına hassasiyetle yaklaşıldı. Bozulmadan korunan yuva leyleklerin girişine uygun olacak şekilde açık bırakıldı.

Baharla birlikte Merkez Asker Hastanesi duvarı üzerindeki leylek yuvası göçmen misafirlerini ağırlayacak.

II. Abdülhamit'in emriyle 1889 yılında yaptırıldı

II. Abdülhamit'in emriyle Osmanlı-Rus harbi sonrası 1889 yılında yaptırılan hastane, Balkan Savaşları sırasında çok sayıda hastaya hizmet verdi.

Salgın hastanesi olarak da kullanılan hastane bir dönem çalıştırılmadı. 2. Dünya Savaşı'nda restore edilerek yeniden faaliyete geçen hastane önce Gemlik ardından Çankırı'ya taşındı.

Hastane binası, daha sonra jandarma okulu olarak hizmet verdi, bir süre de boş kaldı. Bölgenin önemli askeri hastanelerinden olan tarihi yapı 1985 yılına kadar ayakta kaldı, bugüne ise sadece yıkık bir duvarı ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'deki tarihi Merkez Asker Hastanesi duvarı ve leylek yuvası koruma altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'deki tarihi Merkez Asker Hastanesi duvarı ve leylek yuvası koruma altına alındı - Son Dakika
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