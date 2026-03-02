Edirne\'den kısa kısa

Keşan ilçesindeki okullarımızda çevre bilinci ve atık ayrıştırma eğitimleri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) tarafından Avrupa Birliği Projesi kapsamında Şehit Polis Ahmet Can, Kurtuluş, Ali Kale ve Kardeşleri, Rasim Ergene ilkokulu ile Feride Mehmet Çuhacı Ortaokulu'nda eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde öğrencilere kaynağında ayrı atık toplama, geri dönüşümün çevre ve iklim üzerindeki olumlu etkileri anlatıldı, bilgilendirme kitapçıkları dağıtıldı.

Hafız olan öğrenciler teravih namazı kıldırdı

Edirne'de hafız olan öğrenciler Mehmethan İyidoğan ve Yusuf Yavaş, teravih namazı kıldırdı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin hafız olması dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu önünde oluşturulan araç konvoyuyla Lari Camisi'ne gelindi.

Camide hatimle teravih programı gerçekleştirildi. Duaların okunmasının ardından öğrenciler teravih namazı kıldırdı.

Programa, Edirne Müftü Yardımcısı Fatih Okumuş, öğrencilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.