Edirne'den kısa kısa

27.03.2026 10:11
Trakya Üniversitesinde Şehit Ressam Hasan Rıza'nın vefatının 113. yılı anısına karma sergi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkan Sabancı Kültür Merkezi fuaye alanında açılan sergide 28 eser izlenime sunuldu.

Sergide grafik tasarım, fotoğraf, farklı tekniklerle tuval üzerine yapılmış resimler, seramik, ebru, heykel ve takı tasarımları yer aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Becenen, Müdür Yardımcısı Öğr Gör. Şükrü Gürkan ve sanatseverler sergiyi gezdi.

Sergi, 3 Nisan'a kadar açık kalacak.

Su ve sürdürülebilirlik semineri

Trakya Üniversitesinde, su ve sürdürülebilirlik semineri verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Mimarlık Fakültesi Mimar Sinan Amfisi'nde düzenlenen seminerde, Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Utku Güner, su kaynaklarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İklim değişikliğinin yağış rejimlerini değiştirdiğini, kuraklık riskini artırdığını ve su kaynaklarının dengesini bozduğunu belirten Güner, bu sürecin uzun vadede küresel ölçekte bir su krizine yol açabileceğine dikkat çekti.

Güner, banyo ve lavabo sularının basit arıtma yöntemleriyle yeniden kullanılmasını sağlayan "gri su" sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Kaymakam Mercan'a ziyaret

Edirne İl Genel Meclisi üyeleri Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret etti.

Keşan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Mercan, Enez ilçesinin İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Kılıç ile Keşan ilçesinin İl Genel Meclisi Üyesi Sezgin Gündoğdu'yu makamında ağırladı.

Ziyarette ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

