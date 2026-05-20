Edirne'den kısa kısa

20.05.2026 12:27
Edirne'de ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması amacıyla öğrencilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Merkez Tayakadın Şehit Cem Havale İlköğretim Okulu öğrencilerine ipek böcekçiliği ve yetiştiriciliği hakkında bilgi verildi.

Programda öğrencilere ipek böceğinin yaşam döngüsü, bakım süreçleri ve üretim aşamaları anlatıldı.

Eğitimin ardından öğrenci ve öğretmenlere ipek böceği larvaları dağıtılarak üretim sürecini uygulamalı olarak deneyimlemeleri sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçmişten gelen kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve çocuklarda üretim bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, geleneksel üretim alanlarının yaşatılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

-Trakya Üniversitesinden uluslararası inovasyon yönetimi eğitimi

Trakya Üniversitesi, uluslararası iş birlikleri ve bölgesel kalkınma odaklı projelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığında ve üniversitenin dış paydaşlığında yürütülen "İnovasyon ve Daha İyi Yönetişim için Diyalog" projesi kapsamında, bölgedeki inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik uluslararası eğitim programı düzenlendi.

Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamındaki sınır ötesi projenin kapasite geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, 11-15 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın Gala?i kentinde proje ortağı Asociatia Tehnopol Galati ev sahipliğinde "Uluslararası İnovasyon Yönetimi Eğitimi" gerçekleştirildi.

Üniversite Rektörlüğü tarafından görevlendirilen Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yerlikaya, eğitime katılarak üniversiteyi uluslararası platformda temsil etti.

Program kapsamında sürdürülebilir iş birliği ağları, inovasyon stratejileri ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik küresel metodolojiler ele alındı.

Trakya Üniversitesi, bölgesel kalkınma ve sınır ötesi iş birliklerine yönelik projelerde akademik katkı sunmayı sürdürüyor.

-Edirne'de anıza ayçiçeği ekili tarlalar incelendi

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, anıza ayçiçeği ekimi yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ve İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker ile Ekmekçi köyünde anıza ekim yapılan ayçiçeği tarlalarını ziyaret etti.

İncelemelerde üreticilerle bir araya gelen heyet, bitki gelişimi ve sezon değerlendirmelerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Yetkililer, anıza ekim yönteminin toprağın nemini koruması, erozyonu azaltması, yakıt ve işçilik maliyetlerini düşürmesi açısından sürdürülebilir tarıma önemli katkı sağladığını belirtti.

Yöntemin aynı zamanda toprak yapısının korunmasına destek olarak verimliliğin artırılmasına katkı sunduğu ifade edildi.

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkati çeken yetkililer, anıza ekimin gelecekte tarım açısından önemli uygulamalardan biri olacağını kaydetti.

Üreticilere bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:26:34. #7.13#
