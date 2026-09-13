Edirne\'den kısa kısa

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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, şehit Hasan Yavuz’un Keşan'daki ailesini ziyaret etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, şehit Hasan Yavuz'un Keşan'daki ailesini ziyaret etti.

Aksal, ziyaretinde, 1992 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan jandarma er Hasan Yavuz'un annesi Nuriye Yavuz ve ablası Sevil Özçakır'ı ziyaret etti.

Yavuz'un ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini aktaran Aksal, "Aziz şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bizlere emanet olan kıymetli ailesine sağlık ve huzur diliyorum. Şehitlerimizin emaneti, milletimizin emanetidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'de çalışmalar değerlendirildi

AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Batı Marmara Edirne İl Koordinatörü Hülya Özdağ Özen, İl Başkanı Belgin İba ve ilçe başkanlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, ilçelerde yürütülen çalışmalar, sahadan ve vatandaşlardan iletilen talep ve beklentiler ile çalışma planları değerlendirildi.

Kaynak: AA

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