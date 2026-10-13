Edirne\'de gastronomi, eğitim, afet ve STK ziyaretleri

3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'ne katılan şefler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette festival ve Edirne mutfağı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şeflere festivale katkılarından dolayı teşekkür etti.

Meriç Kaymakamı Odabaşı'ndan okul ziyareti

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Subaşı Şehit Mehmet Aydın İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Odabaşı, ziyarette öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Odabaşı, çeşitli ikramlarda bulundu.

Odabaşı, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında, deprem ve diğer afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.

Afetlere dirençli bir kent oluşturmak, toplumda afet bilincini artırmak ve olası riskleri en aza indirmek amacıyla belediyenin tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Gencan, "Afetler önlenemez ancak doğru önlemlerle zararları en aza indirilebilir. Tedbiri elden bırakmayalım, geleceğimizi birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

Gencan, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde "Hazırlık hayat kurtarır" anlayışının bir kez daha hatırlanması gerektiğini kaydetti.

KADEM Edirne Temsilciliğine ziyaret

Edirne Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü İbrahim Tarancı, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne Temsilcisi Tuğba Ekrikaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, kadınların güçlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı, görüş ve öneriler paylaşıldı.

Görüşmede ayrıca kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değinildi.

Ekrikaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Tarancı'ya katkı ve değerlendirmeleri dolayısıyla teşekkür etti.