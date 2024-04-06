Edirne Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili boyunca dron destekli denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili boyunca dron destekli denetim gerçekleştirdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili boyunca dron destekli denetim gerçekleştirdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi. Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimde sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve kırmızı ışık, emniyet kemeri ve hız ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı. Sürücüler uyarılarla bilgilendirilirken bayramları da kutlandı. Denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği belirtildi.

06.04.2024 15:55
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı'nda yaptıkları denetimde yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunan ekipler, sürücüleri bilgilendirip bayramlarını kutladı.

Dron destekli denetimde sürücülerin belgeleri kontrol edildi, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve hız ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı.

Sürücü Sadık Koman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm sürücülerin kurallara uyması ve uyarıları dikkate alması gerektiğini söyledi.

Tatil nedeniyle yollarda zaman zaman yoğunluk yaşanabildiğini belirten Koman, "Bu süreçte kesinlikle uykusuz yola çıkılmamalı ve trafik kurallarına riayet edilmeli. Sürat ve hatalı sollama her zaman felakettir. Bunlara dikkat edersek herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü trafik hata kabul etmiyor." diye konuştu.

Denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Tatil, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili boyunca dron destekli denetim gerçekleştirdi - Son Dakika

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