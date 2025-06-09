Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Karaburun, şehit polis memurları Serhan Alışkan ve Zikri Şahin'in ailelerini ziyaret etti.
Aile üyelerinin bayramını tebrik eden Karaburun, Türk polisinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.
Karaburun'a ziyaretlerinde eşi Aynur Karaburun ve kızları eşlik etti.
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