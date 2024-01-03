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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Sıfır Suç Hedefiyle Denetimlere Katılıyor - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Sıfır Suç Hedefiyle Denetimlere Katılıyor

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekiplerinin katılımıyla her gece sıfır suç hedefiyle denetimlere çıkıyor. Asayiş, trafik, narkotik, terör ve özel harekat şube müdürlüklerinde görevli ekipler, 7 gün 24 saat kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştiriyor. Karaburun, denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyararak emniyet kemerlerini taktırıyor. Huzur ve güvenin sağlanması için polisin her noktada görev yaptığını belirten Karaburun, başarılı çalışmaların sonucunda suç unsuru taşıyan araçlar ve şüphelilerin bulunmadığını ifade etti.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Sıfır Suç Hedefiyle Denetimlere Katılıyor
03.01.2024 - 21:53,  Güncelleme: 21:55
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "sıfır suç" hedefiyle ekiplerinin katılımında her gece denetime çıkıyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı sınır kenti Edirne'de güvenlik, huzur ve emniyetin sağlanması amacıyla denetimler hız kesmeden sürüyor.

Asayiş, trafik, narkotik, terör ve özel harekat şube müdürlüklerinde görevli ekipler 7 gün 24 saat kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştiriyor.

Ekiplerini denetimlerde yalnız bırakmayan Karaburun, akşamları da mesaisine şube müdürleriyle kentte sıfır suç hedefiyle devam ediyor.

Sürücüleri yeni yılda daha dikkatli olmaları yönünde uyaran Karaburun denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücüleri de tek tek ikaz ederek emniyet kemerlerini taktırdı.

Denetimin ardından ekiplerine teşekkür eden Karaburun, yeni yıla geçen yıldan daha hızlı bir giriş yaptıklarını söyledi.

Huzur ve güvenin sağlanması için polisin her noktada görev yaptığını belirten Karaburun, şunları kaydetti:

"Edirne'nin güvenliğini daha iyi bir noktaya getirdiğimizin bir kanıtı da bu akşamki uygulama oldu. Denetimlerde vatandaşlarımızın güvenliği için hizmet veriyorsunuz. Gördük ki Edirne sokaklarında suç unsuru taşıyan araçlar ve şüpheliler yok, bulamıyoruz. Gururla müşahede ediyoruz ki ne bir kesici alet taşıyan ne bir suç unsuru ne bir uyuşturucu madde ne de bir aranan şüpheli tespit edilmiyor. Bu çok güzel bir şey. Bunlar polis ekiplerinin şimdiye kadar yaptığı başarılı çalışmaların sonucu.

Polis 24 saat sokaklarda oldukça huzur ve güvenlik olacak. Suç işlenmeyecek ve suçlu olmayacak. Vatandaşımız 24 saat istediği gibi sokaklarda, parklarda, caddelerde dinlenecek ve eğlenecek. Polislerimiz de gönül rahatlığıyla işlerini sürdürecek."

Kaynak: AA
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