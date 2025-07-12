Edirne Emniyeti\'nde Veda Programı

Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli olup tayinleri çıkan rütbeli personele veda programı düzenlendi.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, farklı illere atanan personelle bir araya geldi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Çağlayan Kurt, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atanan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tuncay Söğüt, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne atanan Başkomiser Osman Gök ve Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Başkomiser Gamze Kadıoğlu için veda programı düzenlendi.

Karaburun, görev süreleri boyunca kentte verdikleri hizmetlerden dolayı personele teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

"Teşkilatımıza verdikleri katkılar unutulmayacaktır." diyen Karaburun, tayinlerin aynı zamanda yeni başlangıçlar olduğunu vurguladı.

Karaburun, personele plaket verdi.