Edirne Havsa\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Havsa'da uyuşturucu şüphelisinin otomobilinde arama yapıldı.
Uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı çalışmada 62 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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