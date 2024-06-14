Edirne Huzurevinde Babalar Günü ve Kurban Bayramı programı düzenlendi - Son Dakika
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Edirne Huzurevinde Babalar Günü ve Kurban Bayramı programı düzenlendi

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği tarafından Edirne Huzurevinde 'Babalar Günü' ve 'Kurban Bayramı' programı düzenlendi. Huzurevi bahçesinde düzenlenen organizasyonda yaşlılar, katılımcılarla yemek yiyip müzik eşliğinde keyifli anlar geçirdi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç katıldı.

14.06.2024 17:27
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Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği tarafından Edirne Huzurevinde "Babalar Günü" ve "Kurban Bayramı" programı düzenlendi.

Huzurevi bahçesinde düzenlenen organizasyonda yaşlılar, katılımcılarla yemek yiyip müzik eşliğinde keyifli anlar geçirdi.

Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı verenlere teşekkür eden Irmak, "Yaklaşan Babalar Günü öncesi yaşlılarımızla birlikte bahçede hem müzik eğlencesi yaparak onların Babalar Günü'nü kutlayalım, hem de bayram gelmeden hepsini tebrik ve mutlu edelim istedik. Bu organizasyonla daha güzel ve kaliteli vakit geçirmiş oldular." dedi.

Dernek Başkanı Pınar Ersaçmış ise Babalar Günü ve Kurban Bayramı'nı eğlenceli bir organizasyonla kutladıklarını ifade etti.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Huzurevinde Babalar Günü ve Kurban Bayramı programı düzenlendi - Son Dakika

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