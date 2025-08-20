Edirne İçme Suyu Krizi - Son Dakika
20.08.2025 16:11
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Kayalıköy Barajı'ndaki suyun azaldığını ve acil önlem gerektiğini söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, önlem alınmazsa Edirne'ye içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda 3 haftalık su kaldığını belirtti.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin içme suyunun sağlandığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranının gün geçtikçe düştüğünü söyledi.

Edirne'nin önlem alınmaması durumunda gelecek aylarda sıkıntı yaşayacağını ileri süren Aksal, "Felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama gerçekleri söylemek lazım. Şu an Kayalıköy Barajı'ndan gelecek su Edirne'ye 20 gün ya yeter ya yetmez. Biz acil olarak Süloğlu Barajı'ndan su getirmeliyiz, kuyulardan Edirne'ye su getirmeliyiz." dedi.

Aksal, Edirne'nin 4 aylık ihtiyacını karşılayacak içme suyunun Edirne Süloğlu Barajı'nda rezerv olarak tutulduğunu kaydetti.

Bu suyun şehre getirilebilmesi için belediyenin sürekli patlayan isale hattını onarması gerektiğinin altını çizen Aksal "Belediye bu konuda hiçbir şey yapmadığı için biz var olan suyu şehre getiremiyoruz." dedi.

Aksal, Devlet Su İşlerinin üzerine düşen her şeyi yaparak 2017'den beri içme suyu alınmadığı halde orada Süloğlu Barajı'nda Edirne için her yıl 8,2 milyon metreküp rezerv su tuttuğunu vurguladı.

Edirne Belediyesinin, "bir gün lazım olursa" diyerek isale hattının bakımını yapmadığı için bugün bu sorunların yaşandığını iddia eden Aksal, şöyle devam etti:

"İnşallah belediye bir an önce o hatların bakımını yapar. Gelecek yıl için de zaten DSİ ile yaptıkları bir tane protokol var. DSİ, belediye ile yaptıkları anlaşma sonucu bu hatları yeniler. Belediye bu hatların yenilenmesi gerektiğinin, Edirne'nin Kayalıköy Barajı'ndan yeterli içme suyunu alamayacağının farkında bile değildi üzülerek söyleyeyim."

Kaynak: AA

