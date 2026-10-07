Edirne İl Genel Meclisi, İpsala'da 15 kuyu ve 18 depo cihazının yenilendiğini görüştü - Son Dakika
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Edirne İl Genel Meclisi, İpsala'da 15 kuyu ve 18 depo cihazının yenilendiğini görüştü

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Edirne İl Genel Meclisi, İpsala\'da 15 kuyu ve 18 depo cihazının yenilendiğini görüştü
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Edirne İl Genel Meclisi toplantısında Keşan OSB'de altyapının tamamlandığı, üstyapının sürdüğü belirtildi. İpsala köylerinde 2025'te 15 su kuyusu ve 18 su deposunun haberleşme cihazları yenilenirken 11 köye maddi destek sağlandı.

Edirne İl Genel Meclisinde, Keşan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) altyapı ve üstyapı yatırımları ile İpsala ilçesine bağlı köylerde 2025 yılında gerçekleştirilen hizmetler ele alındı.

İl Genel Meclisi, Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında Meclis Salonu'nda toplandı.

Toplantıda, Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Kutay Özköse tarafından, Keşan ilçesindeki OSB'nin toplam alanı, parsel durumu, yatırım yapılan parseller ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının durumuna ilişkin hazırlanan rapor sunuldu.

Özköse, OSB'deki altyapı yatırımlarının tamamlandığını, üstyapı yatırımlarının ise devam ettiğini belirtti.

Raporda ayrıca OSB'lerin planlı sanayileşme, bölgesel ekonomik kalkınma ve istihdam açısından önemine dikkat çekildi.

Köylere Yönelik Hizmetler ve ORKÖY Komisyonu Başkanı Tunay Aslan da İpsala Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2025 yılında ilçeye bağlı köylerde yaptığı hizmetlere ilişkin raporu sundu.

Rapora göre, köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 15 su kuyusu ile 18 su deposunun haberleşme cihazları yenilendi.

Su hatlarının bakım ve onarımında kullanılmak üzere malzeme alınırken, su kuyuları ve depolarının elektrik hatları ile panolarının bakım ve onarımları yapıldı.

Birliğe üye 11 köye maddi destek sağlandı.

Aliçopehlivan Köyüne çok amaçlı park yapılarak kamelya, ahşap büfe, çocuk oyun grubu ve spor aletleri kazandırıldı. Kocahıdır Köyündeki sosyal tesisin çevre düzenlemesi yapılırken Hacıköydeki park yenilendi.

Raporda ayrıca 19 köye kamelya alındığı, bazı köylere kilit parke taşı ve bordür döşendiği, Korucuköy mezarlığının çevresinin tel çitle çevrildiği belirtildi. Köy okullarına kamera sistemi ve laboratuvar malzemesi desteği sağlanırken başarılı öğrencilere kitap setleri ve çeşitli hediyeler verildiği aktarıldı.

Toplantıda gündem dışı söz alan Merkez ilçeden İl Genel Meclisi Üyesi Cengiz Posta da Tayakadın Köyü çevresindeki bazı işletmelerle ilgili gündeme gelen çevre kirliliği iddialarının araştırılmasını istedi.

Posta, ilgili kurumlarca bölgede denetim yapılması ve vatandaşların endişelerinin giderilmesi çağrısında bulundu.

Toplantıda gündemde yer alan diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne İl Genel Meclisi, İpsala'da 15 kuyu ve 18 depo cihazının yenilendiğini görüştü - Son Dakika
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