Edirne İl Genel Meclisi Nisan Toplantıları Tamamlandı

Edirne İl Genel Meclisi nisan ayı toplantıları tamamlandı.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen son birleşimde, yoklamanın ardından bir önceki toplantıya ait tutanak özetleri okundu.

Toplantıda gündem maddeleri kapsamında çeşitli komisyon raporları ele alındı. ü

Araştırma ve İnceleme Komisyonu tarafından, Havsa ilçesinde İl Özel İdaresi ile Havsa Belediyesi iş birliğinde yürütülen canlı hayvan pazarı projesinin son durumuna ilişkin hazırlanan rapor meclise sunuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun sosyal tesis ücretlerinin belirlenmesine yönelik hazırladığı rapor da görüşülerek değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca ihtisas komisyonlarına üye seçimi ile il encümeni üyeliği seçimi gerçekleştirildi.

Toplantının sonunda CHP Kadın Kolları üyeleri, İl Genel Meclisini ziyaret etti.