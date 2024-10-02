Edirne İl Genel Meclisi Toplandı

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Edirne İl Genel Meclisi birleşimleri devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında toplanan Meclis gündem maddelerini görüştü.

Toplantıya katılan yazar Ender Bilar, kurucusu olduğu Edirne Kent Kültürünü ve Bilincini Geliştirme Derneğinin faaliyetlerini anlattı, kentin demografik yapısı hakkında bilgi verdi.

Edirne'nin tarihi süreçte birçok imparatorluğa ev sahipliği yaparak onların kültürel değerlerini günümüze taşıdığını söyleyen Bilar, "Edirne'nin UNESCO'nun Somut ve Somut Olmayan Kültür Miras Listelerinde dört eseri bulunmaktadır ve biz bu kültür ve sanat kentini geleceğe taşımak ve gelecekte de bu kentin kültür ve sanat değerleriyle, kültür turizmiyle geliştirme potansiyelini arttırmak için çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Biz madem ki tarım ve kültür kenti olarak bu kentin gelişmesini istiyoruz, o zaman stratejik hedeflerimizi bu çerçevede yürütmemiz gerekmektedir." diye konuştu.

Bilar, Edirne'de yaşayanların kenti iyi tanımadığını, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.