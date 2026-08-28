Edirne İl Halk Kütüphanesi İncelendi - Son Dakika
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Edirne İl Halk Kütüphanesi İncelendi

Edirne İl Halk Kütüphanesi İncelendi
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Kütüphaneler Genel Müdürü Taner Beyoğlu, yapımı süren Edirne İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, yapımında sona gelinen Edirne İl Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Beyoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Betül Kiminsu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Müdür Yardımcısı Kenan Koçak ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü Berna Erkan ile kütüphaneyi gezdi.

Beyoğlu, kütüphanedeki çalışmalar hakkında Soytürk'ten bilgi aldı.

Toplam 11 bin 121 metrekare inşaat ve 8 bin 812 metrekare kullanım alanına sahip kütüphanede, 120 kişilik konferans salonu, 48 kişilik cep sineması ve 22 araçlık otopark bulunuyor.

Kütüphanede yazma eserler ve kütüphane arşivleri, oyun alanı, mescit ve sığınak, zemin katında ise konferans salonu, kafeterya, multimedya odası ve 7 gün 24 saat açık çalışma salonu yer alıyor.

Ayrıca 0-3 yaş bebek bölümü, 4-6 yaş çocuk bölümü, bebek bakım odası, masal alanı, cep sineması ve yazma eserler sergi alanı bulunuyor.

Engelli bireylere uygun bölümün de bulunduğu okuma salonları, 7-14 yaş çalışma bölümü, teknik hizmet birimleri, grup çalışma odaları, kent kitaplığı ve atölyeler hizmet verecek.

Kütüphanenin ikinci katındaki iki çelik ara katta kitaplık ve çalışma masalarından oluşan okuma bölümleri oluşturuldu.

Kütüphanenin ekim ayında açılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne İl Halk Kütüphanesi İncelendi - Son Dakika

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