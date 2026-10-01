Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, Toğantimur'a katkıları için plaket takdim etti - Son Dakika
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, Toğantimur'a katkıları için plaket takdim etti

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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, Toğantimur\'a katkıları için plaket takdim etti
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinden ayrılan Oktay Toğantimur'u makamında kabul etti. Köse, Toğantimur'un katkıları ve özverili çalışmaları için teşekkür ederek plaket takdim etti, yeni çalışma hayatında başarı diledi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki görevinden ayrılan Oktay Toğantimur'a plaket verdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Toğantimur'u makamında kabul etti.

Köse, görev süresi boyunca kuruma sunduğu katkılar ve özverili çalışmalarından dolayı Toğantimur'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Köse, Toğantimur'a bundan sonraki çalışma hayatında başarı diledi.

Kaynak: AA
SüloğluEdirneGüncelTarımSon Dakika

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