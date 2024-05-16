Edirne Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Faaliyetlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Edirne Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Faaliyetlerini Sürdürüyor

Edirne Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Faaliyetlerini Sürdürüyor

Edirne Jandarma Komutanlığı, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın tehlikelerine dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenliyor. Ayrıca, Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek için ziyaretler gerçekleştiriliyor. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede çalışmalar yürütülüyor. Trafik güvenliği alanında ise trafik kazalarının önlenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

16.05.2024 12:17
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Edirne jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Edirne Jandarma Komutanlığınca 15 Mayıs Yeryüzü İklim Günü dolayısıyla, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ortaya çıkardığı tehlikelere dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında ağaç dikimi, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması ve gereksiz araç kullanımının azaltılması konularında bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ayrıca, 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası kapsamında, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği ziyaret edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında da çalışmalar yürütüyor.

Bu çerçevede, Büyükdoğanca köyünde işletme sahibi esnaf ziyaret edilerek 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, KADES mobil uygulamasının tanıtımı ve kullanımı konusunda eğitim verildi.

Trafik güvenliği alanında ise Edirne Trafik Jandarması, trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Trafik jandarması Keşan- Enez ve Enez- Yenikarpuzlu yollarındaki kontrol noktalarında motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipmanların önemi, trafikte reflektör ve görünürlüğün gerekliliği konularında bilgilendirme yaparak sürücülerin güvenli şekilde yolculuklarına devam etmelerini sağladı.

Kaynak: AA

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