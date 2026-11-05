Edirne Karaağaç'ta restoranın çatısındaki yangın söndürüldü, restoranda hasar oluştu - Son Dakika
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Edirne Karaağaç'ta restoranın çatısındaki yangın söndürüldü, restoranda hasar oluştu

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Edirne Karaağaç Mahallesi'ndeki bir restoranın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler oturma alanı ve bölümlere sıçradı; itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın restoranda hasara yol açtı.

Edirne'de restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaağaç Mahallesi'ndeki restoranın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, kısa sürede restoranın oturma alanı ve bölümlerine sıçradı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sonrası restoranda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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