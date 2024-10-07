Edirne Keşan'da 2 firari hükümlü yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde aranması olan 2 firari hükümlü yakalandı.

Polis ekipleri, ilçe genelinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K'yi denetimleri esnasında yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.