Edirne Keşan'da Orman Yangını Çıktı

(ANKARA)- Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Edirne Keşan'da orman yangını çıktığını, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için mücadele edildiğini duyurdu.
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda; Edirne Keşan'da başlayan yangına müdahale edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadele ediyoruz" denildi.
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