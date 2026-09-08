Edirne Keşan\'da park halindeki otomobil çalıştırılırken alev aldı ve kullanılamaz hale geldi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çalıştırıldığı sırada motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde tatil yapan N.K. (48), sabah saatlerinde park halindeki 18 AG 337 plakalı otomobili çalıştırdı. Bu sırada elektrik kontağı yaptığı iddia edilen otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Demir yığınına dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.