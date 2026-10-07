Edirne Keşan'da yolcu minibüsünün çarptığı 2 kadın yaralandı, durumları iyi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Keşan'da yolcu minibüsünün çarptığı 2 kadın yaralandı, durumları iyi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Keşan\'da yolcu minibüsünün çarptığı 2 kadın yaralandı, durumları iyi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Keşan'da Zaferiye Mahallesi Tayfa Sokak'ta saat 15.30 sıralarında yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadına çarptı. Yaralanan kadınlar Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken durumlarının iyi olduğu bildirildi, sürücü, ifadesi için emniyete götürüldü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarptığı 2 kadın yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Tayfa Sokak'ta meydana geldi. Sokağa dönüş yapan C.E. yönetimindeki 22 FU 003 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen G.K. ve B.E. isimli kadınlara çarptı. G.K. ve B.E. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü C.E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Keşan Devlet HastanesiTrafik KazalarıOtomobilGüncelEdirneKeşanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
16:11
Resmen açıklandı Süper Lig hakemlerinde yetki Anthony Taylor’da
Resmen açıklandı! Süper Lig hakemlerinde yetki Anthony Taylor'da
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 18:11:27. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne Keşan'da yolcu minibüsünün çarptığı 2 kadın yaralandı, durumları iyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei