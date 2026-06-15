Jandarma Teşkilatı'nın 187. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma Teşkilatı'nın 187. yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatı\'nın 187. yıl dönümü kutlandı
15.06.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenler düzenlendi; programlar şehitlik ziyaretiyle sona erdi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ermiş, yaptığı konuşmada, mensubu olmaktan gurur duydukları Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip teşkilatın, kuruluşundan bugüne kadar yüce Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mahzar olduğunu ifade eden Ermiş, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın mesajının okunduğu program, Lozan Caddesi'ndeki Jandarma Şehitliği'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Tekirdağ'da da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Törenin ardından Güngör ve jandarma personeli, şehitliği ziyaret edip dua etti.

Kırklareli'nde de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk tarafından anıta çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Eskitürk, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Jandarma, Güvenlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatı'nın 187. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki korkunç kaza kamerada Bir anda alev topuna döndü İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü
Antalya’daki aile faciasında kahreden detaylar Geriye 3 çocuk kaldı Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Alanya’da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de Paylaşımı bomba Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba
Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağış nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

11:31
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler’e şok Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler'e şok! Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:21
Mutabakat zaptı basına sızdı İşte anlaşmada yer alan 14 madde
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 11:43:58. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma Teşkilatı'nın 187. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.