 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Otobüs Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Otobüs Denetimleri

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından şehirler arası otobüsler denetlendi. Denetimlerde sürücüler hız yapmamaları, yolcular ise emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı. Kış lastiği takmayan bir sürücüye 4 bin 69 lira ceza kesildi. Otobüs şoförleri ise uzun yolculuklarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Otobüs Denetimleri
16.01.2024 - 12:41,
Abone Ol

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehirler arası otobüsler polis ekiplerince denetlendi.

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otobüslere yönelik otogardaki denetimlerini sürdürüyor.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerde kontrollerde bulunan ekipler, yolcu ve sürücüleri trafik kurallarına ilişkin bilgilendirdi.

Sürücüler hız yapmamaları, yolcular ise emniyet kemeri takmaları yönünde uyarıldı.

Denetimde aracına kış lastiği takmayan bir sürücüye 4 bin 69 lira ceza yazıldı.

"Yolculuklarda sorumsuz sürücülerle de karşılaşıyoruz"

Antalya-Edirne seferini tamamlayan otobüs şoförü Cumhur Rugbil, AA muhabirine, uzun yola çıkmadan önce hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Takograf, personel ve yolcuların emniyet kemerini takıp takmadıklarını kontrol ettiklerini anlatan Rugbil, "Kış lastiklerimiz yeni. Yol güzergahında da hızımıza dikkat ediyoruz. Otobanda 105 kilometre hızı aşmıyoruz. Tahliye yollarda ise 98-100 kilometre hızla gidiyoruz. Yolculuklarda sorumsuz sürücülerle de karşılaşıyoruz. Trafikte herkes dikkatli olmalı." diye konuştu.

"Yavaş gidelim ama sağ salim gidelim"

İstanbul-Edirne seferine çıkan otobüs şoförü Uğur Şahin de tüm şoförlerin hız kurallarına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Gidilecek yere hava koşullarına göre yarım ya da bir saat geç gidilebileceğini ifade Şahin, "Yavaş gidelim ama sağ salim gidelim. Mersin'deki kazada otobüs devrilmiş, daha yavaş gitse bu sonuç olmayabilirdi. Hıza dikkat etmeliyiz." dedi.

Şoför Önder Yıldız ise polis ekiplerinin sürekli denetim gerçekleştirdiğini ve kontrollü yola çıkmanın güven verdiğini anlattı.

Hız, hatalı sollama, emniyet kemeri konularına özellikle dikkat ettiklerini dile getiren Yıldız, Mersin'de yaşanan otobüs kazasına üzüldüğünü kaydetti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da ekipler denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Trafik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Otobüs Denetimleri - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:04:32. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Otobüs Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement