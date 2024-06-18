Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

Kurban Bayramı'nın 3. gününde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıkları yüksek seviyelere ulaştı. Vatandaşlar, şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye kullanarak sıcak havadan korunmaya çalışırken, sahipsiz hayvanlar da olumsuz etkilendi. Kırklareli ve Tekirdağ'da ise sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor. Vatandaşlar park, bahçe ve gölgelik alanlarda vakit geçirirken, jandarma ve emniyet ekipleri de güvenlik önlemlerini artırdı.

18.06.2024 13:59
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kurban Bayramı'nın 3. gününde Edirne'de hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı.

Serinlemek amacıyla parklar ve gölge yerlerde vakit geçiren vatandaşlar, sıcak havadan şapka, güneş gözlüğü ve şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Aşırı sıcak hava sahipsiz hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Sahipsiz köpekler gölge alanlardan kuşlar ise süs havuzlarının başından ayrılmıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 31 derece ölçülürken, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Sıcak nedeniyle kentteki yaya ve araç trafiğinin sakin olduğu gözlendi.

Tekirdağ'da ise dışarıda olan vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için park ve bahçeler ile gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Bazı vatandaşlar kapalı alanları tercih ederken, bazıları da denize girerek serinliyor.

Jandarma ve emniyet ekipleri ise anonslarla sahildeki vatandaşları boğulma ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor - Son Dakika

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