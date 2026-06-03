Edirne Kırmızısı ve Gülü Eğitimi

Mustafa Taş Uygulama Anaokulu öğrencilerine Edirne kırmızısı ve Edirne gülü hakkında bilgi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, anaokulunda düzenlenen etkinlikte, Trakya Üniversitesi Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilgün Becenen, öğrencilere Edirne kırmızısının ortaya çıkış hikayesini anlattı, gül hasadı hakkında bilgi verdi.

Becenen ayrıca Edirne gülünden elde edilen gül reçeli, gül suyu ve benzeri ürünleri tanıttı.

Edirne kırmızısının kök boya bitkisinden elde edilen doğal bir renk olduğunu belirten Becenen, bu özel rengin çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışını yansıttığını, aynı zamanda Edirne'nin kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Etkinliğin uygulama bölümünde öğrenciler, bisküvi ve gül lokumundan pasta hazırlarken, Edirne kırmızısı ile boyanan iplerle geleneksel dokuma kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Boyadıkları iplerden kilim ve giysi gibi ürünlerin nasıl üretildiğini öğrenen öğrenciler, kültürel mirası deneyimleyerek keşfetti.

Program sonunda öğrencilere gül desenli taç ve anahtarlıklar hediye edildi.