Edirne Koyun Keçi Birliği 57,9 milyon baş için anaç sürü odaklı destek önerdi

Edirne Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince Sektör Analiz Raporu yayımlandı.

Birlikten yapılan açıklamada, TÜİK'in 10 Şubat 2026 tarihli Hayvansal Üretim İstatistikleri bültenine göre 2025 yılı sonunda Türkiye'de koyun sayısının 46 milyon 689 bin, keçi sayısının ise 11 milyon 186 bin baş olduğu anımsatıldı.

2023 yılında kesim sayısı ve et üretimindeki artışla gerileyen küçükbaş varlığının 2025 yılında yeniden 57,9 milyon başa ulaşmasının olumlu bir gelişme olarak karşılandığı açıklamada, gelecekteki et arzı hakkında güçlü bir tahmin yapabilmek için toplam baş sayısı yerine anaç sürü ve üretim verimliliğinin esas alınması gerektiği kaydedildi.

Desteklemelerin hayvan sayısı yerine anaç sürü ve verimlilik odaklı yapılmasının tavsiye edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölge ve ırk bazında gerçekçi hedefler belirlenmeli, ikizlik oranını her koşulda artırmaya çalışmak yerine anaç kondisyonu, yavru yaşama gücü ve işletme karlılığı esas alınmalıdır. Kuzu/oğlak kayıplarını azaltmak için doğum dönemi barınak hijyeni, kolostrum yönetimi, parazit kontrolü, aşılama ve erken teşhis programları yaygınlaştırılmalıdır. Mera ıslahı yalnızca ekim ve gübreleme faaliyeti olarak değerlendirilmemeli, otlatma kapasitesi, dinlendirme, su noktaları, erozyon kontrolü ve ortak kullanım kurallarıyla birlikte planlanmalıdır.

İl ve ilçe bazında kuraklık ve yem açığı erken uyarı sistemi kurulmalı, kaba yem stokları ve yem bitkisi ekim planları sürü büyüklüğüyle eşleştirilmelidir. Küçükbaşın her bölgede büyükbaşın yerine geçeceği varsayımından kaçınılarak üretim sistemi, yerel mera tipi, su, bitki örtüsü ve pazar erişimine göre tasarlanmalıdır. Gezici çobanlık, ortak sürü yönetimi ve kooperatif temelli hizmet modellerini pilot bölgelerde denenmelidir.

Avustralya'nın, 1 Mayıs 2028'den itibaren canlı koyun ihracatını sonlandıracak olması, özellikle canlı koyun talep eden Orta Doğu pazarlarında tedarik zincirinin yeniden şekillenmesine yol açabilir. Körfez ülkelerinde ülke bazlı ithalat şartları, helal sertifikasyon, veteriner sağlık protokolleri, kalıntı izleme, soğuk zincir ve liman kapasitesi ayrı ayrı analiz edilmelidir.

Türkiye'nin küçükbaş hayvancılıkta temel avantajı büyük sürü varlığıdır, temel açığı ise bu varlığı istikrarlı, verimli, standart ve pazarlanabilir et arzına dönüştürme kapasitesidir. Bu nedenle politika odağı daha fazla hayvan yaklaşımından anaç sürü başına daha fazla yaşatılmış yavru, daha iyi karkas, daha düşük birim maliyet ve güvenilir pazar yaklaşımına kaydırılmalıdır."