Edirne Koyun Keçi Birliği 57,9 milyon baş için anaç sürü odaklı destek önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Koyun Keçi Birliği 57,9 milyon baş için anaç sürü odaklı destek önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Sektör Analiz Raporunda, TÜİK verilerine göre 2025 sonunda küçükbaş varlığın 57,9 milyon başa ulaştığı belirtildi. Raporda desteklemelerin hayvan sayısı yerine anaç sürü ve verimlilik odaklı yapılması tavsiye edildi.

Edirne Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince Sektör Analiz Raporu yayımlandı.

Birlikten yapılan açıklamada, TÜİK'in 10 Şubat 2026 tarihli Hayvansal Üretim İstatistikleri bültenine göre 2025 yılı sonunda Türkiye'de koyun sayısının 46 milyon 689 bin, keçi sayısının ise 11 milyon 186 bin baş olduğu anımsatıldı.

2023 yılında kesim sayısı ve et üretimindeki artışla gerileyen küçükbaş varlığının 2025 yılında yeniden 57,9 milyon başa ulaşmasının olumlu bir gelişme olarak karşılandığı açıklamada, gelecekteki et arzı hakkında güçlü bir tahmin yapabilmek için toplam baş sayısı yerine anaç sürü ve üretim verimliliğinin esas alınması gerektiği kaydedildi.

Desteklemelerin hayvan sayısı yerine anaç sürü ve verimlilik odaklı yapılmasının tavsiye edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölge ve ırk bazında gerçekçi hedefler belirlenmeli, ikizlik oranını her koşulda artırmaya çalışmak yerine anaç kondisyonu, yavru yaşama gücü ve işletme karlılığı esas alınmalıdır. Kuzu/oğlak kayıplarını azaltmak için doğum dönemi barınak hijyeni, kolostrum yönetimi, parazit kontrolü, aşılama ve erken teşhis programları yaygınlaştırılmalıdır. Mera ıslahı yalnızca ekim ve gübreleme faaliyeti olarak değerlendirilmemeli, otlatma kapasitesi, dinlendirme, su noktaları, erozyon kontrolü ve ortak kullanım kurallarıyla birlikte planlanmalıdır.

İl ve ilçe bazında kuraklık ve yem açığı erken uyarı sistemi kurulmalı, kaba yem stokları ve yem bitkisi ekim planları sürü büyüklüğüyle eşleştirilmelidir. Küçükbaşın her bölgede büyükbaşın yerine geçeceği varsayımından kaçınılarak üretim sistemi, yerel mera tipi, su, bitki örtüsü ve pazar erişimine göre tasarlanmalıdır. Gezici çobanlık, ortak sürü yönetimi ve kooperatif temelli hizmet modellerini pilot bölgelerde denenmelidir.

Avustralya'nın, 1 Mayıs 2028'den itibaren canlı koyun ihracatını sonlandıracak olması, özellikle canlı koyun talep eden Orta Doğu pazarlarında tedarik zincirinin yeniden şekillenmesine yol açabilir. Körfez ülkelerinde ülke bazlı ithalat şartları, helal sertifikasyon, veteriner sağlık protokolleri, kalıntı izleme, soğuk zincir ve liman kapasitesi ayrı ayrı analiz edilmelidir.

Türkiye'nin küçükbaş hayvancılıkta temel avantajı büyük sürü varlığıdır, temel açığı ise bu varlığı istikrarlı, verimli, standart ve pazarlanabilir et arzına dönüştürme kapasitesidir. Bu nedenle politika odağı daha fazla hayvan yaklaşımından anaç sürü başına daha fazla yaşatılmış yavru, daha iyi karkas, daha düşük birim maliyet ve güvenilir pazar yaklaşımına kaydırılmalıdır."

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiEdirneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk Herkes onu konuşuyor 250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
12:23
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 12:27:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne Koyun Keçi Birliği 57,9 milyon baş için anaç sürü odaklı destek önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android