Edirne Lalapaşa'da Kaymakam Çolak, Muhtarlar Günü'nde muhtarları kabul etti - Son Dakika
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Edirne Lalapaşa'da Kaymakam Çolak, Muhtarlar Günü'nde muhtarları kabul etti

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Edirne Lalapaşa\'da Kaymakam Çolak, Muhtarlar Günü\'nde muhtarları kabul etti
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi ve köy ile merkez mahalle muhtarları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenin ardından Kaymakam Mustafa Çolak, muhtarları kabul ederek ilçedeki hizmetleri değerlendirdi ve günlerini kutladı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçede görev yapan köy ve merkez mahalle muhtarları tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, muhtarları Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Ziyarette, muhtarların yerel yönetimlerdeki rolü, vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve ilçede yürütülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Çolak, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinde önemli görev üstlenen muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
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