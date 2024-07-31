Edirne Maratonu Kontenjanı 650 Kişiyle Sınırlı - Son Dakika
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Edirne Maratonu Kontenjanı 650 Kişiyle Sınırlı

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 1 Eylül'de gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun kontenjanını 650 kişi ile sınırlandırdıklarını belirtti. Akdağ, maddi imkansızlıklar nedeniyle organizasyonu büyütemediklerini ve bu yıl sporcu sayısını düşürerek bütçeyi kurgulamaya çalıştıklarını ifade etti. Maratonun bütçesinin büyük bir kısmını kulüp başkanı olarak kendisinin ödediğini söyleyen Akdağ, bu yıl 76 bin lira gibi düşük bir para ödülü verdiklerini ve sporculardan özür dilediklerini belirtti. Akdağ, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından destek talep etti.

31.07.2024 14:07
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Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 1 Eylül'de gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun kontenjanını 650 kişi ile sınırlandırdıklarını belirtti.

Akdağ, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, organizasyonu büyütmek istediklerini ancak son 4 yıldır maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu başaramadıklarını söyledi.

Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılında düzenlenen maratonun 870 bin liralık bütçesinin yaklaşık 470 bin lirasını kulüp başkanı olarak kendisinin ödediğini belirten Akdağ, "Biz maalesef bu organizasyonu büyütmekten çok bu yıl geldiğimiz nokta itibariyle sporcu sayısını düşürerek bütçemizi kurgulamaya çalışıyoruz. Bu sene 76 bin lira gibi gülünç bir para ödülü veriyoruz. Sporculardan da bunun adına özür diliyoruz ama imkanlarımız bu kadar. Edirne Maratonu'nun kontenjanını bu yıl 650 kişi ile sınırlamak zorunda kaldık." diye konuştu.

Akdağ, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına organizasyona destek vermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Maratonu Kontenjanı 650 Kişiyle Sınırlı - Son Dakika

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