Edirne Meclisi\'nde AFAD Ekipmanları Görüşüldü

Edirne İl Genel Meclisinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Edirne İl Müdürlüğünün müdahale ekipmanları ve yeterlilik durumu görüşüldü.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı toplantıları devam ediyor.

Yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetlerinin okunduğu toplantıda, gündem maddeleri kapsamında komisyon raporları ele alındı.

Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, AFAD'ın müdahale ekipmanları ve yeterlilik durumuna ilişkin raporu meclis üyelerine sundu.

Edirne'de yağışlara bağlı olarak sel olaylarının yaşandığını belirten Posta, "Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda, Edirne AFAD'da bulunan su üstü kurtarma botları, kıyafet ve diğer teçhizatın ilimizdeki doğal afetler için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği projesi kapsamında temin edilen sel ve taşkın aracı da bulunmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, sel ve taşkın olaylarında ihtiyaç duyulan personel ve ekipmanlar hızlı şekilde sevk edilerek müdahale etkin biçimde gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Posta, kentte acil durumlara yönelik Afet İstasyonu (AFİS) konteynerinin de bulunduğunu kaydetti.

Gegeoğlu ise kentte bu yıl yaşanan taşkınlarda AFAD ekiplerinin vatandaşlara etkin şekilde destek verdiğini belirtti.

AFAD personelinin sahadaki çalışmalarını özveriyle sürdürdüğünü anlatan Gegeoğlu, ekiplere teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca Edirne İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Dalkıran'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dilekleri iletildi.

Toplantıda ayrıca Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının raporları da sunuldu.