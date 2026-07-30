Edirne Müdürü\'nden İşletme Ziyareti

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Lalapaşa Demirköy'de işletme ziyaretinde bulundu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında 10 damızlık gebe düve teslim edilen yetiştirici Aysun Ak'ın işletmesini ziyaret etti.

Proje desteğiyle işletmede bulunan büyükbaş hayvan sayısının 28'e yükseldiği belirtildi.

Gerçekleştirilen ziyarette işletmenin mevcut durumu değerlendirilirken, proje desteğinin üretime sağladığı katkılar, hayvanların sağlık ve refah koşulları ile işletmenin geleceğe yönelik üretim hedefleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, Lalapaşa Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Kartal, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ve Demirköy Muhtarı Mustafa Cila da yer aldı.