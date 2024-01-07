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Edirne'nin köy yolları sıcak asfaltla uzun ömürlü ve konforlu hale getiriliyor - Son Dakika
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Edirne'nin köy yolları sıcak asfaltla uzun ömürlü ve konforlu hale getiriliyor

Edirne İl Özel İdaresi, kendi asfaltını ürettiği sıcak asfalt plent tesisinde köy yollarını konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Genel Sekreter ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, sıcak asfaltın uzun ömürlü ve konforlu olduğunu belirterek, 2024 yılında 150 kilometre köy yolunu sıcak asfalt yapmayı hedeflediklerini söyledi. Aynı gün ulaşıma açılan sıcak asfalt yollar, köylerin kara yolu standartlarına kavuşmasını sağlıyor.

Edirne\'nin köy yolları sıcak asfaltla uzun ömürlü ve konforlu hale getiriliyor
07.01.2024 - 10:15,
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Edirne'nin köy yolları uzun ömürlü, konforlu sıcak asfaltla buluşturuluyor.

Sıcak asfalt plent tesisinde kendi asfaltını üreten Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını konforlu hale getirmek için mesai harcıyor.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, AA muhabirine, sıcak asfaltın sathi kaplamaya kıyasla daha konforlu olduğunu söyledi.

Sıcak asfaltın aynı zamanda uzun ömürlü olduğuna da dikkati çeken Ciğerci, "Edirne İl Özel İdaresi olarak kendi şantiyemizde sıcak asfalt plentimizi kurduk. 2023 Ekim ayından yıl sonuna kadar 25 kilometre köy yolunu asfaltladık. 2024 yılında hedefimiz 150 kilometre köy yolunu sıcak asfalt yapmak." dedi.

Ciğerci, önceliklerinin en az 3-4 köyü birbirine bağlayan grup köy yolları olduğunu ifade etti.

-"Aynı gün ulaşıma açıyoruz"

Talepler doğrultusunda belirlenen yol asfaltlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü anlatan Ciğerci, şunları kaydetti:

"Sıcak asfaltın en önemli avantajlarından biri aynı gün ulaşıma açılması, bir gün sonrasına bırakmıyoruz. Serme sıkıştırma yöntemi uygulanıyor. Yaklaşık 13 santimetre asfalt döküldükten sonra silindir yardımıyla eziliyor. Soğutma işlemi tamamlandıktan sonra asfalt vatandaşlarımızın kullanımına açılıyor. Ağır tonajlı araçlar geçtiğinde de deforme olma ihtimali çok düşük oluyor.

Uzun ömürlü, yaklaşık 30 yıl kullanılabilecek, kara yolları standartlarında yolları köylerimizle kavuşturuyoruz. Kara yolu standardında duble yol genişliği 11,5 metre. Biz de köy yollarımızı 7,5 metreden aşağıya yapmıyoruz. Asfaltladıktan sonra yol çizgi çalışmaları ve diğer gerekli önlemlerle yolumuzu daha güvenli hale getiriyoruz. Bu noktada köy muhtarları ve vatandaşlarımızın memnuniyeti oldukça yüksek."

Kaynak: AA
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