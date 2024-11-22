Edirne'nin Kurtuluşunun 102'nci Yılı, Kentte Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'nin Kurtuluşunun 102'nci Yılı, Kentte Coşkuyla Kutlanacak

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı, Edirne Belediyesi’nin hazırladığı programlarla coşkuyla kutlanacak. Başkan Filiz Gencan Akın, “Edirne, sonsuza dek özgürlüğün, direnişin ve umudun sembolü olmaya devam edecek. Tüm Edirne halkını özgürlüğümüzün 102’nci yılını kutlamaya davet ediyorum” dedi.

22.11.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı, Edirne Belediyesi'nin hazırladığı programlarla coşkuyla kutlanacak. Başkan Filiz Gencan Akın, "Edirne, sonsuza dek özgürlüğün, direnişin ve umudun sembolü olmaya devam edecek. Tüm Edirne halkını özgürlüğümüzün 102'nci yılını kutlamaya davet ediyorum" dedi.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, kentte bir dizi etkinlikle büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacak. Kurtuluş coşkusunun ilk adımı, 24 Kasım Pazar Günü saat 15.00'te Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan 100. Yıl Anıtı'nda çelenk sunma töreni ile atılacak.

Edirne'nin kurtuluş coşkusu, 25 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek törenlerle devam edecek. Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından saat 10.45'te Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni düzenlenecek.

Kutlamaların en anlamlı anlarından biri de gençlerin spor yapabileceği sahalar, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla yeniden düzenlenen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda yapılacak etkinlikler olacak. Gençleri, çocukları ve tüm Edirne halkını bir araya getirecek etkinliklerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Otobüsü de yer alacak. Maskot bando takımı, 'Mc Show', jonglör, akrobat gösterileri, illüzyon şovları, zumba kids atölyeleri, mini konserler ve daha birçok sürpriz yer alacağı etkinliklerde, kurtuluş coşkusu doyasıya yaşanacak.

102 yıl önce kazanılan bağımsızlık zaferinin, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacağını belirten Başkan Akın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin emanetini gururla taşıdığımız bu kentte özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı bir kez daha coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetin en değerli kentlerinden biri olan Edirne, sonsuza dek özgürlüğün, direnişin ve umudun sembolü olmaya devam edecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm Edirnelileri bu coşkuyu hep birlikte paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Filiz Gencan Akın, Edirne Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Güncel, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'nin Kurtuluşunun 102'nci Yılı, Kentte Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:19 Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
16:49 500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor 500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor
16:47 Otomobil gelinlikçi dükkanına çarptı Otomobil gelinlikçi dükkanına çarptı
16:47 Havalimanlarında yeni dönem başlıyor Havalimanlarında yeni dönem başlıyor
16:46 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 13:52:08. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'nin Kurtuluşunun 102'nci Yılı, Kentte Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.