Edirne'nin Kurtuluşunun 102'nci Yılı, Kentte Coşkuyla Kutlanacak

Güncel

(EDİRNE) - Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı, Edirne Belediyesi'nin hazırladığı programlarla coşkuyla kutlanacak. Başkan Filiz Gencan Akın, "Edirne, sonsuza dek özgürlüğün, direnişin ve umudun sembolü olmaya devam edecek. Tüm Edirne halkını özgürlüğümüzün 102'nci yılını kutlamaya davet ediyorum" dedi.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, kentte bir dizi etkinlikle büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacak. Kurtuluş coşkusunun ilk adımı, 24 Kasım Pazar Günü saat 15.00'te Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan 100. Yıl Anıtı'nda çelenk sunma töreni ile atılacak.

Edirne'nin kurtuluş coşkusu, 25 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek törenlerle devam edecek. Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından saat 10.45'te Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni düzenlenecek.

Kutlamaların en anlamlı anlarından biri de gençlerin spor yapabileceği sahalar, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla yeniden düzenlenen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda yapılacak etkinlikler olacak. Gençleri, çocukları ve tüm Edirne halkını bir araya getirecek etkinliklerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Otobüsü de yer alacak. Maskot bando takımı, 'Mc Show', jonglör, akrobat gösterileri, illüzyon şovları, zumba kids atölyeleri, mini konserler ve daha birçok sürpriz yer alacağı etkinliklerde, kurtuluş coşkusu doyasıya yaşanacak.

102 yıl önce kazanılan bağımsızlık zaferinin, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacağını belirten Başkan Akın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin emanetini gururla taşıdığımız bu kentte özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı bir kez daha coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetin en değerli kentlerinden biri olan Edirne, sonsuza dek özgürlüğün, direnişin ve umudun sembolü olmaya devam edecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm Edirnelileri bu coşkuyu hep birlikte paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.