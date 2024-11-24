Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü mesajları

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, Edirne'nin kurtuluşunun ilk günkü heyecan ve gururla kutlandığını belirtti.

Kurtuluşun 102. yıl dönümünde Cumhuriyet'e giden yolu adım adım inşa eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Yurdun her köşesinde kadın, erkek, genç, ihtiyar bütün milletin birbirine kenetlenerek verdiği şanlı mücadele bağımsızlık aşkının bir eseridir. "Edirne'miz de bu büyük mücadelede gösterdiği üstün ve cansiparane başarılarla tarihimizin onurlu sayfalarındaki yerini almıştır. Kan ve gözyaşı ile binlerce şehit verilerek yeniden vatan toprağı yapılan serhat kenti Edirne'ye sahip çıkmak en büyük görevlerimizden biridir. Sahip çıkmak sadece bu topraklarda yaşamak değil, atalarımızdan miras kalan bu güzel şehrin tarihi kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır.

Cumhuriyet'e giden yolun her aşaması ayrı bir kahramanlık destanı ile doludur. Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de asla düşmana boyun eğmeyecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılının coşkusunu yürekten paylaşıyorum. Bu kıymetli topraklarda yaşayan tüm hemşerilerimin bu özel gününü kutluyor ve bağımsızlık bilinciyle nice seneler geçirmelerini diliyorum."

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin de mesajında kentin 102. kurtuluş yılını kutlayarak geleceğin huzur ve barış içinde olmasını diledi.

Dini, vatanı ve namusu için hiçbir zaman canını esirgemeyen şehit ve gazileri Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde bir kez daha şükran ve minnetle andığını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"25 Kasım Edirne için azmin, kararlılığın, birlik olmanın, birbirine kenetlenmenin tarihidir. Kurtuluş Savaşının kolay kazanılmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Millet olarak şunu asla unutmamalıyız ki tarih, ders alınmazsa tekrar edermiş. Ülkemiz ve bölgemiz üzerine oynanan oyunlar devam ediyor. Hak, hukuk, ve adalet tanımayanların kötü emelleri son bulmuş değil. Saadet Partisi olarak yarım asrı aşkın bir zamandır maddi ve manevi kalkınmanın birlikte yürütülmesinin önemi üzerinde durduk ve duruyoruz. Çünkü tek kanatlı kuş uçmaz. Biz, her şeyin yolunda olması için yarım asırdır önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Liyakat, adalet ve dürüstlük diyoruz. Bunlar olmadıkça gerçek kurtuluş olmaz. Bugün bizim gurur günümüzdür. Bize bu gururu yaşatan, vatan topraklarında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyorum."

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yüce Türk milletinin başlattığı kurtuluş mücadelesinin en kilit noktalarından olan Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutlamanın haklı onurunu yaşadıklarını belirtti.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan Türk milletinin, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına düşman işgalinden kurtardığını aktaran Öztürk, "Bundan tam 102 yıl önce bugün, bir destan da serhat şehri Edirne'mizde yazılmış ve mahalli güçlerin de desteğiyle düşman kuvvetleri topraklarımızdan tek tek atılmıştır. Bu vesile ile Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yesevi Hareketi Derneği İl Başkanı Cankaloğlu

Yesevi Hareketi Derneği İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu da Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu, vatanına ve mili değerlerine gönülden bağlığını ve toprağını daima canından üstün tuttuğunu, Edirne'nin kurtuluş mücadelesinde de gösterdiğini belirtti.

Edirne'nin tarihe damgasını vuran ve milletlerin yazgısını değiştiren bir kent olduğunu aktaran Cankaloğlu, "Edirne, Anadolu ile Balkanlar arasında köprü işlevi gören coğrafi yapısı ile kültürlerin buluştuğu, kaynaştığı bir merkez konumundadır. Edirne'yi düşman işgalinden kurtaran ecdadımızı, bu uğurda canını, kanını feda etmiş şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Edirne'deki vatandaşlarımızın bu önemli gününü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.