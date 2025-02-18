EDİRNE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alüminyum fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Süloğlu ilçesi Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan alüminyum fabrikasında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Lalapaşa, Süloğlu ve Edirne merkezden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde Alüminyum Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?