Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse, Yolageldi'de üreticilerin taleplerini dinledi - Son Dakika
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse, Yolageldi'de üreticilerin taleplerini dinledi

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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse, Yolageldi\'de üreticilerin taleplerini dinledi
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa Yolageldi'de üreticilerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Görüşmede bitkisel üretimde verim ve kalite, sorunlar, desteklemeler ve üretim planlaması ele alındı; ziyaretlerin süreceği belirtildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyünde üreticilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, köyün kahvehanesinde köy sakinleriyle buluşan Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, köyün muhtarı Günay Tunç'tan tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerde bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar, üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Köse, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal desteklemeler, üretim planlaması ve devam eden projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm odaklı çalışmalar yürütmek amacıyla ziyaretlerin süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
ÇiftçilikEkonomiEdirneGüncelKaliteHavsaTarımSon Dakika

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