Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde Sandık Kurulu Başkanlarına Malzeme Torbaları Verildi

Eskişehir'de AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir süt çiftliğine 'Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'nı teslim etti. İşletme, AB standartlarında süt ürettiği belirlenerek Tepebaşı ilçesinde ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası alan işletme oldu. Çiftlikte ayrıca hastalık taramaları ve süt kalite kontrolü yapılmaktadır. 2024 yılı için destekleme miktarının artırılması beklenmektedir.