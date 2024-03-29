Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde Sandık Kurulu Başkanlarına Malzeme Torbaları Verildi

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görev yapacak sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları verildi.
Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde uygulanacak seçim takvimine göre sandık kurulu başkanlarına Edirne Adliyesinde seçimde kullanılacak malzeme torbaları teslim edildi.
Malzeme torbalarında oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, sandık seçmen listesi ve görme engelli oy kullanma şablonu yer alıyor.
Tekirdağ ve Kırklareli'nde de sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları dağıtılıyor.
İl ve ilçe merkezlerinde görevli sandık kurulu başkanlarına ise malzeme torbaları oy verme günü saat 05.00'te itibarıyla dağıtılacak.
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