Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Sıcak Hava Etkiliyor - Son Dakika
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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Sıcak Hava Etkiliyor

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar çeşitli yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Edirne'de vatandaşlar kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaç gölgelerinde vakit geçirirken, Tekirdağ'da denize girenler ve gölge alanlarda dinlenenler dikkat çekiyor. Kırklareli'nde ise çocuklar süs havuzlarında serinlemek için su oyunları oynuyor. Sıcak hava nedeniyle park ve bahçelerde vakit geçiren vatandaşlar da bulunuyor.

12.07.2024 15:25
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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Edirne'de sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

Bunaltıcı sıcağın etkisinden kurtulmak isteyenler çeşmelerde el ve yüzlerini yıkayıp serinledi.

Kuşlar da süs havuzlarında yıkanarak serinlemeye çalıştı.

Kentte sıcak havanın gelecek hafta da etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da serinlemek isteyenler denize girdi

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da vatandaşlar, park, bahçe, cami avlusu gibi gölge yerlerde vakit geçirerek dinlendi.

Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar da Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ mahallelerindeki sahillerde denize girdi.

Hükümet Caddesi ve yaz aylarında yoğun olan sahil dolgu alanının sıcak havadan dolayı sakin olduğu gözlendi.

Vatandaşlardan Yaşar Timurrenk, işi olmayanların sıcakta dışarı çıkmaması, aşırı sıcaklarda özellikle yaşlıların daha çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Hasan Bedel ise sıcakların bunalttığını belirterek, bol sıvı tüketerek günü geçirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Çocuklar süs havuzlarında serinledi

Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 33 derece ölçüldü.

Sıcak havadan bunalan çocuklar, süs havuzlarına girerek serinledi.

Çocuklar, havuzda bir yandan yüzerken diğer yandan da birbirlerine su atarak oyun oynadı.

Sıcak hava nedeniyle bazı kent sakinleri de özellikle park ve bahçeler ile ağaçlık alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Sıcak Hava Etkiliyor - Son Dakika

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