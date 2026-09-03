Edirne Uzunköprü'de düğünde bıçaklı saldırıda yaralama ile havaya ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne Uzunköprü'de düğünde bıçaklı saldırıda yaralama ile havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Edirne Uzunköprü\'de düğünde bıçaklı saldırıda yaralama ile havaya ateş açan şüpheli tutuklandı
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Uzunköprü'de bir düğünde H.E.'yi bıçakla yaralayıp tabancayla havaya ateş açan B.E., polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaralanan H.E., hastanede tedavi altına alınırken olayın panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde düğünde çıkan kavgada H.E.'yi (41) bıçakla yaraladıktan sonra tabancayla havaya ateş açarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan B.E. (37), sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Olay anında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Uzunköprü Belediyesi Halk Düğün Salonu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, T.E. (30) ile H.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E.'nin ağabeyi B.E., belinden çıkardığı tabancayı H.E.'nin bacağına doğrultup tetiği çekti. Ancak tabancanın tutukluk yaparak ateş almaması sonucu B.E., bu kez bıçakla H.E.'yi sağ bacağından yaraladı. Davetlilerin müdahale etmek istediği B.E., bu kez tabancayla havaya ateş açarak, kaçtı.

Silah sesi nedeniyle düğün salonunda panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan B.E., Cumhuriyet Mahallesi Sarı Sokak üzerinde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. B.E.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi. Yaralanan H.E. ise çağrılan ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olay anında yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne Uzunköprü'de düğünde bıçaklı saldırıda yaralama ile havaya ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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