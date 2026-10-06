Edirne Uzunköprü'de imam-hatip Furkan Saka, hüsnühatı sosyal medyada tanıtıyor - Son Dakika
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Edirne Uzunköprü'de imam-hatip Furkan Saka, hüsnühatı sosyal medyada tanıtıyor

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Edirne Uzunköprü\'de imam-hatip Furkan Saka, hüsnühatı sosyal medyada tanıtıyor
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Edirne Uzunköprü'de imam hatiplik yapan Furkan Saka, üniversitede tanıştığı hüsnühat sanatını çevrim içi öğrencilere öğretiyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Saka, öğrendiklerini aktararak sanatın zarafetini görenlerin camilerdeki yazıları okumaya gayret edeceğini belirtiyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çalı köyünde imam hatiplik yapan Furkan Saka, üniversitede tanıştığı hüsnühat sanatını geniş kitlelere tanıtmak için çalışıyor.

Saka, AA muhabirine, 2014 yılında Trakya Üniversitesi'nde başladığı ilahiyat eğitimi sırasında hat sanatıyla tanıştığını söyledi.

Önce hattat Zafer Günal'dan, ardından hattat Mahmut Şahin'den eğitim aldığını belirten Saka, eğitiminin 2023 yılına kadar devam ettiğini dile getirdi.

Eğitiminin ardından camilerdeki hüsnühat yazılarına bakışının değiştiğini ifade eden Saka, "Bir camiye girdiğimizde kubbede ne yazıyor, kemer yazısında ne var diye bakıyoruz. Eski Cami mesela turist akınına uğruyor. İnsanlar sadece yazıya 'ne kadar güzelmiş' diye bakıyor. Ama hüsnühatla ilgili ve alakalı olduktan sonra biz o harfin zarafetini görmeye başlıyoruz. Ne zaman yazıldığını araştırmak istiyorsun ve özellikle de ne yazdığını okuma gayreti içerisinde oluyorsun." dedi.

Saka, hüsnühat yazıları girift olduğu için bazen okunamayabildiğini, onları okumaya çalışmanın puzzle yapmak gibi zevk verdiğini dile getirdi.

Hüsnühat sanatıyla ilgili öğrendiklerini, öğrencilerine aktardığını belirten Saka, "Yüz yüze bir talebemiz yok ama çevrim içi olarak??????? öğrencilere bu sanatı öğretmeye çalışıyoruz. Eksiklerini giderebilmek için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz." diye konuştu.

Saka, sosyal medya hesabı aracılığıyla hüsnühat çalışmalarını sergileyerek tecrübelerini de paylaştığını ifade etti.

"Amacımız Rabbimize hizmet etmek"

Saka, hüsnühatta kendisini motive eden ilk noktanın Allah'ın ayetlerini en güzel şekilde yazıp insanlara bunu göstermek olduğunu söyledi.

Sanatın zarafetini görenlerin okumaya gayret edeceğini dile getiren Saka, "Burada şu ayet-i kerime yazıyormuş. Belki de hiç duymamıştım bu ayeti kerimeyi diyecekler. Bir hadis-i şerif duyacaklar bu vesileyle. Maksadımız aslında Rabbimize hizmet etmeye, dinine hizmet etmeye gayret etmek." ifadelerini kullandı.

Saka, hüsnühat çalışmalarının camilerde yer almasının kendisini memnun edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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