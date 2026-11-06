Edirne Uzunköprü\'de kaçan sürücüye 215 bin lira ceza kesildi, 3 kişi gözaltına alındı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsüne 215 bin lira ceza kesildi. Otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçilirken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Edirne Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Havsa'dan Uzunköprü yönüne giden Y.S. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Otomobil, yaklaşık 3 kilometrelik takip sonucu Demirtaş Kavşağı mevkisinde durduruldu. Araçtaki aramada 3,3 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sürücü Y.S. ile otomobilde bulunan G.T. ve Ö.T. gözaltına alındı.

Y.S.'ye 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 215 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise trafikten menedilip yediemin otoparkına çekildi.