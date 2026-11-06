Edirne Uzunköprü\'deki özel gündüz bakımevi denetlendi, hizmetler incelendi

Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Uzunköprü ilçesindeki özel bir gündüz bakımevinde denetim gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi Denetim Komisyonu tarafından Özel Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevinde yapılan denetimde, kuruluşun işleyişi, fiziki koşulları ve çocuklara sunulan hizmetler incelendi.

Denetimde, bakımevinin ilgili mevzuata uygunluğu da değerlendirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetim ve rehberlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.