Edirne Valisi, Hüseyinpınar köyü yakınlarında çıkan orman yangınında incelemede bulundu

Güncel

Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyü yakınlarında orman yangını çıkan alanda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yangın bölgesine giden Vali Sezer, söndürme çalışmalarını koordine etti.

Türkiye- Bulgaristan sınırı yakınındaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.