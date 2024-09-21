Edirne Valisi, Jandarma Albay için Törende - Son Dakika
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Edirne Valisi, Jandarma Albay için Törende

Edirne Valisi, Jandarma Albay için Törende

Edirne Valisi Yunus Sezer, hayatını kaybeden Jandarma Albay Naim Tavlı'nın cenazesine katıldı.

21.09.2024 17:16
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Jandarma Albay Naim Tavlı'nın Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Tavlı'nın Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine katılarak başsağlığı dileklerini iletti.

Tavlı, Edirne Jandarma Komutanı Yardımcılığı görevinden Diyarbakır Jandarma Komutanı Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Kan verme sırasında bekleme sorunu çözüldü

Trakya Üniversitesi Hastanesinde kan verme sırasında bekleme sorununun çözüldüğü belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Trakya Üniversitesi Eğitim Araştırma Uygulama Merkezinde şikayetlere yol açan kan verme sırasının görevi devralan Trakya Üniversitesi yeni yönetimi tarafından alınan önlemlerle çözüldüğü ifade edildi.

Daha önce zaman zaman yaklaşık 1,5- 2 saati bulan bekleme süresinin 3 dakikanın altına düştüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artık vatandaşlar, laboratuvara gidip tetkik için kanlarını fazla beklemeden verebilecekler. Özellikle, yaş almış bireyler, şeker hastaları ve kalp rahatsızlığı bulunan hastalar için zaman zaman işkenceye dönüşen bu bekleme esnasında kendilerini kötü hissetmelerinin yanında hasta yakınlarının haklı huzursuzluklarına neden olan kan bekleme sırasının artık neredeyse tamamen ortadan kalkmış olması hasta ve hasta yakınları kadar bu ünitede özveriyle çalışmakta olan görevlilerin de memnuniyetine yol açmıştır."

Keşan'da gençler için projeler hayata geçiriliyor

Keşan Belediyesi tarafından gençler için çeşitli projelerin hayata geçirildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin vatandaşların mutluluğu ve şehrimizin geleceği için çalışmaya devam ettiği ifade edildi.

Keşan'da temiz enerji için adımların kararlılıkla atılmaya devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin sağlığı için zabıta ekipleri kantinlere sıkı takibi sürdürüyor. Üniversite hayatlarına şehrimizde başlayan gençleri, Keşan Belediyesi sıcak bir merhaba ile karşıladı. Keşan'ın dijital dönüşümünü sağlayan internet servisi 10 noktada 7 gün 24 saat esasıyla ücretsiz internet veriyor."

Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

Keşan Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Hüseyin Kutluay ve eşi Tülin Kutluay, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Kutluay çifti ile sağlık hizmetleri ve toplumsal projeler üzerine fikir alışverişlerinde bulundu.

Kaynak: AA

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