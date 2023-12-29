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Edirne Valisi: Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaya geçişleri tekrar başladı - Son Dakika
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Edirne Valisi: Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaya geçişleri tekrar başladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan yaya geçişlerinin Kapıkule Sınır Kapısı'nda tekrar başladığını açıkladı. Sezer, Kapıkule'nin dünyadaki en büyük sınır kapılarından biri olduğunu belirtti. Yolcu ve araç geçişlerinde artış yaşandığını ifade eden Sezer, önlemlerin alındığını ve özel bir peron oluşturulduğunu söyledi.

Edirne Valisi: Kapıkule Sınır Kapısı\'nda yaya geçişleri tekrar başladı
29.12.2023 - 13:09,
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Kovid-19 salgın döneminde durdurulan yaya geçişlerinin Kapıkule Sınır Kapısı'nda tekrar başlatıldığını açıkladı.

Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Kapıkule'nin dünyadaki en büyük sınır kapılardan olduğunu anımsattı.

Kapıkule'nin iş hacmi olarak geniş bir alana ve geniş bir geçişe hitap ettiğini belirten Sezer, "Her yıl artarak devam eden yolcu ve araç geçişi var. Bu yıl da yoğun bir yolcu ve araç geçişi oldu. Arkadaşlarımız 24 saat esasına göre büyük bir hizmet veriyor. Gümrük personelimize, mülki amirlerimize, emniyetimize, jandarmamıza çok teşekkür ediyorum. Önemli bir görevi ifa ediyorlar." dedi.

Sezer, sınır kapılarından geçen yıla oranla yüzde 10 artışla 5 milyon 106 bin 543 aracın geçtiğini ifade etti.

Yolcu sayısında da yüzde 10 artışın yaşandığını dile getiren Sezer, "2022'de 12 milyon 323 bin 200 yolcu geçişi varken bu yıl 13 milyon 428 bin 400 yolcu geçişi var. Geçişlerin hızlı ve kolay yapılabilmesi için önemli tedbirler alındı. Peron sayıları artırıldı, ilave personeller görevlendirildi. Burası sınır şehri, esnafımızın günübirlik geçişleriyle ilgili olarak da özel bir mekanizma geliştirildi ve kuyrukta beklemeden esnafımızın kolaylıkla geçmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar." diye konuştu.

Sezer, salgınla durdurulan yaya geçişinin bugünden itibaren Kapıkule Sınır Kapısı'nda başladığını duyurdu.

Yaya geçişine özel peron

Kapıkule'de salgından önce 2019'da yaklaşık 400 bin civarında yaya geçişinin olduğunu belirten Sezer, sınır kapısından geçişlerde yüzde 5'e denk gelen yaya geçişlerinin aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Sezer, yaya geçişleri için Kapıkule'de özel bir peron oluşturulduğunu ve tedbirler alındığını vurguladı.

Kaynak: AA
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